Bolide luminoso attraversa l’Italia: migliaia di segnalazioni a Roma e provincia

Una scia luminosa che ha illuminato il cielo a giorno per alcuni istanti. Un bolide luminosissimo, una scia di colore tra il verde e l’azzurro che, nel tardo pomeriggio di oggi, 14 febbraio, intorno alle ore 18:30 ha attraversato gran parte dell’Italia, dalla Sicilia al Lazio, visibile anche in Puglia. Centinaia le segnalazioni di avvistamenti da parte degli utenti, indecisi se si trattasse di un bolide o se fosse ancora il passaggio di Starlink.

Ma, dai video postati sui social, è poi stato chiarito che quello che è passato oggi nei cieli nostrani era un bolide, così come quello avvistato ieri in Francia. Non è certo la prima volta che un simile fenomeno avviene nei nostri cieli. L’ultima segnalazione era avvenuta tre mesi fa: una “luce azzurra” aveva attraversato il Lazio, avvistata chiaramente da migliaia di cittadini.

Le segnalazioni dei cittadini

Le segnalazioni arrivano da nord a sud. “Molto grande e ben visibile da zona Monterotondo Scalo”, commenta un utente. “Si colore verde, visto mentre percorrevo la pontina direzione Aprilia”, racconta Gabriele. “Io l’ho visto a Fonte Nuova”, testimonia Sara. E Angela: “Io a Orte”, mentre Claudia: “Visto a Fondi”.

E c’è chi lo ha visto nel resto d’Italia. “Poco fa, alle 18:57, mentre rientravo in macchina da Acireale ho potuto vedere in direzione nord un bolide luminosissimo. Praticamente una meteora più luminosa di colore giallo verdastro ovvero, presumibilmente con una prevalenza di magnesio”, scrivono dalla Sicilia. E poi ancora: “Una lunga scia luminosissima e infuocata, poi un boato”. Sempre dal sud arriva questo commento: “Ho avuto la grande emozione di vederlo…davvero come descritto, luminosissimo, lunga scia verde e scendeva molto lentamente, sembrava non finire”. E dalla provincia di Taranto, da Martina Franca: “È stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese”. Poi c’è chi ironizza. “Fosse almeno arrivato su Sanremo sabato scorso!”