Bomba alla Cecchignola, domani il brillamento e l’evacuazione: ecco gli orari e cosa fare

Il mese di febbraio per i residenti del quartiere Cecchignola di Roma non si è concluso proprio nei migliori dei modi, tra strade chiuse e bus deviati. Il motivo? Un ordigno bellico ritrovato nel pomeriggio del 28 febbraio scorso tra l’omonima via del quartiere e Via di Tor Pagnotta. Ora, a distanza di qualche giorno, la bomba verrà fatta brillare e chi vive in zona dovrà allontanarsi da quell’area interessata.

Bomba alla Cecchignola: domenica 13 marzo il brillamento

Come fa sapere il Comune di Roma, dalle 7.30 di domani mattina è stata disposta l’interdizione di ogni presenza umana all’interno del perimetro di sicurezza definito dal personale militare, per le operazioni di brillamento di un ordigno bellico rinvenuto in via della Cecchignola 281. Il perimetro di sicurezza per il quale vigerà il divieto di presenza, circolazione, sosta o stazionamento e all’interno del quale opererà l’obbligo di evacuazione, interessa l’area ricadente in un raggio di 184 metri da via della Cecchignola 281.

Gli orari e cosa fare

Domani mattina, entro le 7.30, le persone presenti nella zona dovrà allontanarsi obbligatoriamente dall’area interessata. Prima di lasciare le abitazioni, per consentire il brillamento dell’ordigno bellico, bisognerà chiudere il rubinetto del gas, lasciare aperti i vetri delle finestre e chiudere le serrande e tapparelle. Il rientro, precisa il Comune, inizierà intorno alle 11.