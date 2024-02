Bonus bebè e 150 euro al mese per ogni nuovo nato: l’imprenditore di Piglio che sostiene le nascite

Problem Solving di nome e di fatto. L’azienda di servizi sita a Colli Aniene valorizza le mamme lavoratrici e non solo: le iniziative.

Risolvere problemi è il loro lavoro, ma più di una castagna dal fuoco l’ha tolta lui. Mauro Atturo, anni 48, fondatore e direttore di Problem Solving – azienda di servizi e call center a Colli Aniene – un riferimento sul territorio soprattutto per quanto riguarda la gestione aziendale correlata alle politiche sociali.

L’uomo ha studiato Giurisprudenza e, al termine di un percorso ricco di apprendimento ed evoluzione in ambito legale, sceglie di mettersi in proprio. Porta la sua esperienza da Piglio – in provincia di Frosinone – e la mette a disposizione di tanti lavoratori ambiziosi. In particolare lavoratrici.

Problem Solving e il bonus bebè

Le donne, infatti, sono stimolate a lavorare per lui: il motivo è da ricercare nel trattamento salariale. Oltre alla parità di stipendio rispetto al ruolo ricoperto, il datore di lavoro premia le mamme in azienda. Lo fa attraverso una scelta ben precisa: non solo complimenti, ma decisioni concrete.

700 euro di bonus a figlio e 150 euro ulteriori sullo stipendio. Una scelta che non solo incentiva la volontà di mettersi a disposizione, ma favorisce anche la natalità. Il desiderio di avere una famiglia non è comune a tutti e a tutte, ma quando c’è non può essere un peso: “Una decisione del genere è la nostra ricchezza” – raccontano le donne in azienda – e proprio per questo il fatturato è in crescita e le condizioni di lavoro sono particolarmente stimolanti.

Il valore dei dipendenti

Tuttavia non ci sono solo le madri a lavorare, gli altri dipendenti vengono trattati con lo stesso riguardo e attenzione. Diverse, infatti, sono le iniziative in favore dei sottoposti. Dal bonus di 50 euro da spendere in un bar vicino l’azienda con i colleghi per fare gruppo alla sequenza di iniziative dedicate alla salute per la prevenzione medica.

Tutela, sviluppo e cooperazione. L’azienda a Colli Aniene è un punto di riferimento: il lavoro nobilita l’uomo solo se ci sono obiettivi condivisi. Atturo riesce a testimoniarlo tramite valori inalienabili che dovrebbero essere prassi: da lui lo sono, per questo anche gli introiti restano alti. Sorridono i dipendenti, sorride il portafogli.