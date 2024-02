Task foce contro il degrado all’Esquilino: un arresto e tre denunce

Hanno svolto controlli antidegrado tra piazza Vittorio Emanuele II e zone limitrofe. I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante con il supporto di altre Compagnie Carabinieri del Gruppo Roma e quelli del Nucleo Cinofili Santa Maria di Galeria hanno svolto un servizio straordinario di controllo per prevenire e al contrastare qualsiasi violazione, irregolarità.

I militari hanno monitorato con attenzione l’intero quartiere Esquilino identificando ben 190 persone, delle quali tre sono state denunciate a piede libero e una quarta persona è stata arrestata, mentre sono stati 92 sono stati i veicoli fermati e sottoposti ad accertamenti.

Arrestato 32enne: era destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere

Nella circostanza, i Carabinieri a seguito di un controllo effettuato in piazza Vittorio Emanuele II hanno fermato e identificato un cittadino egiziano di 32 anni che è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma nel 2023, per inottemperanza alla precedente misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma e pertanto è stato arrestato.

Controlli anche sulle attività ricettive: denunciato il gestore di un B&b

Nell’ambito delle attività svolte dagli uomini dell’Arma, questi ultimi hanno anche proceduto alla denuncia di tre persone a piede libero: un cittadino marocchino di 31, per violazione dell’ordine di espulsione dal territorio nazionale; un cittadino del Bangladesh di 28 anni titolare di un B&B in via Principe Amedeo dove i Carabinieri hanno accertato la mancata comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza delle schede alloggiati.

Beccato un minore su una moto rubata

I controlli effettuati alla circolazione stradale hanno permesso ai Carabinieri di scoprire una moto che da denuncia risultava essere stata rubata lo scorso 12 gennaio. Nel corso degli accertamenti sul veicolo i militari hanno accertato che alla guida si trovava un minore che, pertanto, è stato denunciato alla Procura per i Minorenni, per il reato di ricettazione.