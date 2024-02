Roma, “molla” la passeggera in strada durante l’inseguimento con i Carabinieri: incidente e 18enne in fuga a San Basilio

Serata movimentata quella di ieri a San Basilio a Roma dove un giovane, in sella ad uno scooter e in compagnia di una ragazza (minorenne), ha provato a scappare dai Carabinieri. E non si è fatto troppi problemi a piantare lì la giovane tra lo stupore dei passanti.

Inseguimento con tanto di incidente ieri sera a Roma, lungo Via Casale di San Basilio, una delle strade situate nell’omonimo quartiere. Qui un 18enne, a bordo di uno scooter, alla vista dei Carabinieri, ha provato a fuggire in tutti i modi. E non si è arreso nemmeno quando, a seguito di diverse manovre spericolate, ha finito la sua corsa contro una macchina.

Inseguimento a San Basilio ieri sera

Peraltro il 18enne non era nemmeno solo sul motoveicolo. Sì perché con lui c’era una ragazza che però il conducente non ha esitato ad “abbandonare” in strada dopo il sinistro. Tutto pur di riuscire a scappare. Poco prima infatti i due, alla vista di una pattuglia dei Carabinieri in transito, si erano dati alla fuga, proseguendo pericolosamente su via Casale di San Basilio fino a schiantarsi contro un’auto.

Il ragazzo, tra lo stupore dei presenti in strada, disarcionato dal mezzo, ha quindi abbandonato veicolo e passeggera e ha tentato di proseguire la sua fuga a piedi. Il suo tentativo tuttavia non è durata molto dato che il 18enne che è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Dagli accertamenti è emerso che il giovane, romano, guidava senza patente ed è stato quindi denunciato a piede libero. La passeggera invece, una minorenne, è stata riaffidata ai genitori.