Boss in incognito girato a San Cesareo: ecco dove, tutte le anticipazioni

Dopo il debutto e il successo della scorsa puntata, il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero pochissime ore al nuovo appuntamento di Boss in incognito, il programma di Rai 2 che vede alla conduzione Max Giusti. Protagonisti boss che decidono di mettersi in gioco, di camuffarsi e lavorare fianco al fianco con i propri dipendenti per conoscerli meglio, per sapere qualcosa in più sul loro passato. E tra i protagonisti della puntata che andrà in onda domani, in prima serata, ci sarà Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi, un’azienda che da ben quattro generazioni produce e commercializza svariate tipologie di funghi coltivati. E che ha sede centrale a San Cesareo, alle porte di Roma.

L’azienda Profunghi sbarca a Boss in incognito

Sarà l’azienda Profunghi la protagonista della prossima puntata di Boss in incognito. L’azienda, che produce e commercializza varie tipologie di funghi coltivati, si trova a San Cesareo e vanta 5 siti produttivi dislocati intorni ai Castelli Romani, per un totale di 13 mila mq di coltivazioni. La Profunghi conta su 130 dipendenti e produce 50 mila quintali di funghi all’anno.

Le anticipazioni di lunedì 16 gennaio 2023

Il boss Riccardo Pezzali affiancherà i suoi dipendenti: Duilio gli insegnerà a preparare i letti di coltivazione, Veronica lo condurrà in una fungaia mostrandogli come raccogliere i funghi, Sandra lo istruirà nel lavoro di farcitura degli champignon e nel confezionamento dei porcini, con Ramona preparerà il misto trifolato. Max Giusti, invece, lo aiuterà: si camufferà, diventerà Josè e incontrerà Alina per cimentarsi nella sgambatura e nel confezionamento degli champignon.

Il format del programma è sempre lo stesso: i boss in incognito lavoreranno gomito a gomito con i propri dipendenti, che resteranno all’oscuro di tutto fino alla fine, per conoscerli meglio, per scoprire punti di forza e criticità della loro azienda.

Cosa vedremo nelle prossime puntate

Nelle prossime tre puntate, che andranno in onda di lunedì su Rai 2, protagoniste saranno: un’azienda che opera nel settore della pasticceria, un’azienda di borse e accessori e una specializzata nella produzione e commercializzazione di tapparelle e frangisole. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play. Ma l’appuntamento con Max Giusti, intanto, è per domani con la Profunghi di San Cesareo.