Boss in incognito 2023, anticipazioni 9 gennaio: l’azienda della prima puntata, cosa vedremo stasera in tv

Siete pronti ad attivare il conto alla rovescia? Dopo mesi di attesa, finalmente il momento è arrivato e questa sera su Rai 2 prenderà il via un’altra e imperdibile stagione di Boss in incognito. Dopo il successo dell’ultima edizione, che è andata in onda la scorsa primavera, Max Giusti è pronto e ritornerà al timone della trasmissione. Che tiene compagnia al pubblico, ormai da anni. Il docu-reality, infatti, racconta le storie degli imprenditori, quelli che hanno deciso di mettersi in gioco e di lavorare, sotto mentite spoglie, al fianco dei propri dipendenti.

Claudio Papa di Dolceamaro a Boss in incognito 2023

Gli imprenditori, anche in questa edizione, si dovranno camuffare: con una nuova identità e un aspetto fisico diverso, tra trucco e parrucco, lavoreranno al fianco dei loro dipendenti. Ma anche Max Giusti scenderà in campo e si trasformerà in José, un operaio di origine cilene che andrà in missione per conto del boss. Nel primo appuntamento di questa stagione ad andare in incognito sarà Claudio Papa, boss di Dolceamaro, un’azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno. L’azienda, che ha sede a Monteroduni, in provincia di Isernia, conta 70 dipendenti: ha uno stabilimento di 8000 mq, oltre 1500 ettari di mandorleti e noccioleti biologici. Ed esperta le sue prelibatezze in ben 30 paesi del mondo per un fatturato annuo di 9 milioni di euro.

Chi sono i dipendenti

Claudio Papa lavorerà con i suoi dipendenti: Maria, con cui realizzerà i chicchi di caffè ricoperti di cioccolato, Elena per il confezionamento delle tavolette di confetti e cioccolato; Gianluca, con cui preparerà i macarons e Liliana, che produrrà le tavolette di cioccolato. Max Giusti, sotto mentite spoglie, lavorerà con Carmela al prodotto dell’azienda: i confetti. Tutto andrà per il verso giusto? Il boss, in ogni caso, avrà modo di conoscere meglio i suoi lavoratori, quelli che contribuiscono al successo della sua azienda nel mondo.

Quante puntate sono?

Saranno cinque le puntate di questa stagione. Nei prossimi appuntamenti, che andranno in onda di lunedì su Rai 2, ci saranno: un’azienda che opera nel settore della pasticceria, un’azienda di borse e accessori, un’altra impegnata nella coltivazione e lavorazione di funghi e un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di tapparelle e frangisole. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play.