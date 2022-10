Max Giusti: chi è, età, carriera, altezza, chi è la moglie, figli, imitazioni, film, Marchese del Grillo e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Max Giusti, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera, tra successi e imitazioni, alla vita privata e alla sfera più intima.

Dagli esordi al debutto di Max Giusti

Max Giusti, all’anagrafe Massimiliano Giusti, è nato a Roma il 28 luglio del 1968 da padre di origini marchigiane e da madre sarda. Max è cresciuto nel quartiere romano Portuense e fin da giovane ha intrapreso la carriera televisiva. Ha esordito sul piccolo schermo nel 1991, quando ha preso parte a due programmi di Rai 2, Stasera mi butto e Ricomincio da due. Nel 1993, invece, ha partecipato a Mi raccomando insieme a Massimo Ranieri e nel 2001 ha condotto Stracult.

Il successo come comico e conduttore

Max è un cabarettista, conduttore radiofonico, doppiatore, attore, ma anche e soprattutto un grande imitatore: ha messo in mostra le sue doti in Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera e Cocktail d’Amore. Ed è famosissima la sua imitazione di Cristiano Malgioglio. Nel 2016 Max Giusti è approdato a Discovery, dove ha condotto sul NOVE la prima edizione del game show Boom. Nel 2020 insieme all’amico Marco Mazzocchi ha partecipato all’ottava edizione di Pechino Express: la coppia è stata eliminata in semifinale.

Nel 2021, invece, ha partecipato alla seconda edizione de Il cantante mascherato e dal 1 settembre conduce Guess my age su Tv8, al posto di Enrico Papi.

L’esordio al cinema

Max Giusti, molto attivo in teatro, ha esordito anche al cinema nel 2000 con la commedia di Carlo Vanzina E adesso sesso. E nel 2001 ha avuto una parte in Heaven di Tom Tykwer. Nel 2010, invece, per la prima volta nella sua carriera ha prestato la voce a un personaggio animato, Gru.

Max Giusti al Sistina con il Marchese del Grillo

Max Giusti ora è al Teatro Sistina con il Marchese del Grillo, per la regia di Massimo Romeo Piparo. Lui è il protagonista della commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film di Mario Monicelli. E si parte da domani, mercoledì 12 ottobre, tra battute e aforismi che hanno fatto la storia.

Chi è la moglie, il rapporto con Selvaggia Lucarelli

Max Giusti il 4 luglio del 2009 si è sposato con Benedetta Bellini. La coppia ha due figli, Matteo (nato nel 2010) e Caterina (nata nel 2012). Sappiamo, però, che ha avuto una storia d’amore con Selvaggia Lucarelli e insieme hanno recitato in numerose commedie teatrali.

Le curiosità, cose che non sai

Max Giusti è il proprietario di un club di tennis a Roma.

Il 3 ottobre del 2010, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro la Sclerosi laterale amiotrofica, ha partecipato ad un concerto gratuito ad Arzignano insieme a Lucio Dalla, Luca Carboni, Giusy Ferreri e tanti altri artisti.

Instagram: Max Giusti punta sui social

Max Giusti ha un profilo Instagram e con l’account @maxgiustiofficial vanta oltre 100 mila followers.