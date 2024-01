Botte, continue minacce e l’ossessione per le ex: “Mie e di nessun altro”, fermato uomo volento

Dramma e violenza a Fondi, un uomo – classe 1979 – è stato messo sotto sorveglianza speciale per atteggiamenti persecutori. La vicenda.

La polizia è intervenuta immediatamente mettendo fine alla condotta di un uomo violento che agiva nel territorio di Fondi dove era residente, il punto erano le violenze. Continue e senza sosta nei confronti di ex compagne che stufe hanno deciso di prendere provvedimenti e denunciare.

Nel recente passato l’uomo aveva fatto ben un anno e mezzo di carcere, ma non è servito a placare quella che a tutti gli effetti è stata definita ira spropositata. Minacce e vessazioni di ogni tipo scandivano le giornate di queste donne, costrette a confrontarsi ogni volta con l’inaspettato.

Minacce alle ex: fermato un 45enne a Fondi

Oltretutto c’è l’aggravante, del classe 1979, di fare utilizzo di sostanze stupefacenti e alcool. Abuso che compone un quadro altamente compromettente. Questo al netto di quanto mostrato alle autorità fino a poche settimane fa. Quando è stata diramata un’ordinanza con la sorveglianza speciale da parte dell’uomo che dovrà – nello specifico – stare lontano dai luoghi di lavoro e le abitazioni delle sue ex.

Compresi gli orari post lavoro. Dovrà infatti rientrare a casa alle 21.30 per restarci almeno fino alle 6 del mattino successivo. Sono severamente vietati altri avvicinamenti se il 45enne vuole evitare ulteriori ripercussioni giudiziarie. La figura è già altamente a rischio, anche perchè il quadro personale non è assolutamente edificante. Questo vuol dire cercare di mettere fine a certi atteggiamenti persecutori che hanno fatto troppe volte inasprire i rapporti con le partner.

Lotta agli abusi

Condizione reiterata nel tempo. Motivo per cui ancora oggi molte donne denunciano e devono convivere con un peso – il più delle volte – insormontabile. Chiuso questo capitolo, le autorità di Fondi fanno sapere che terranno sempre alta la guardia in merito a vessazioni di tale portata nella speranza di dover fronteggiare sempre meno segnalazioni in futuro. Un avvenire che deve cominciare – in termini di condotta – già da oggi.