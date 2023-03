Bruno Astorre, chi era il senatore del Pd morto a Roma: età, carriera e moglie

Una tragedia inattesa quella che è avvenuta oggi in uno degli uffici del Senato. Bruno Astorre, senatore del Pd, si è suicidato lanciandosi della finestra. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 marzo, a palazzo Cenci-Maccarani. Sul posto gli agenti del commissariato Trevi, il personale sanitario del 118 e un’auto medica. I fatti hanno colto tutti di sorpresa. Davanti a Palazzo Cenci ci sono tra gli altri l‘ex segretario del Pd Zingaretti che non ha voluto rilasciare dichiarazioni e la senatrice Dem Cecilia D’Elia.

Shock a Roma, si lancia dalla finestra: Bruno Astorre suicida all’interno del Senato

La carriera politica di Bruno Astorre

Nato l’11 marzo del 1993, Bruno Astorre avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni. Politico italiano, senatore dal 2013 al 2023 e segretario regionale del Pd nel Lazio dal 2018 al 2023. Astorre era nato a Roma e viveva a Frascati. Laureatosi in economia e commercio alla Luiss Guido Carli della Capitale con il massimo dei voti e la lode, venne poi assunto nel centro studi di Capitalia. Militante nella Democrazia Cristiana, nel 1995 con il Partito Popolare viene eletto consigliere comunale a Colonna e poi, nel 1998, è primo degli eletti al Consiglio provinciale di Roma.

Nel 2003 diventa consigliere nazionale del Lazio con La Margherita e nel 2005 viene poi rieletto nelle liste de L’Ulivo. Ancora, nel 2009 diventa Presidente del Consiglio regionale del Lazio. Alle elezioni regionali del 2010 si candida per la terza volta con il Partito Democratico. Il primo dicembre del 2018 viene eletto segretario regionale del Pd per il Lazio mentre alle elezioni politiche anticipate del settembre 2022 viene candidato al Senato come capolista nel collegio plurinominale Lazio e risultando poi eletto.

Vita privata e moglie

Per quel che riguarda la vita privata, Astorre era sentimentalmente legato alla sua compagna di partito Francesca Sbardella. I due, si erano sposati il 4 settembre del 2021. Francesca Sbardella del 20 ottobre del 2021 è primo cittadino di Frascati.

Le parole di Enrico Letta

In merito all’accaduto si è espresso anche l’ex segretario del Pd Enrico Letta che con un tweet ha detto: ‘Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari’