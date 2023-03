Shock a Roma, si lancia dalla finestra: Bruno Astorre suicida all’interno del Senato

Si è suicidato lanciandosi dalla finestra. Una tragedia inattesa, che ha sconvolto i suoi colleghi e tutti coloro che oggi si trovavano nel palazzo del Senato di Piazza Sant’Eustachio. Vittima del disperato gesto Bruno Astorre.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 marzo, a Roma, a Palazzo Cenci-Maccarani, nei pressi del Pantheon. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, oltre agli agenti del Commissariato Trevi e ai vigili del fuoco.

Bruno Astorre, chi era

Bruno Astorre, Senatore PD, avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni, l’11 marzo. Già qualche giorno fa, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe tentato il suicidio, senza però riuscirci. Astorre era stato ricoverato presso l’ospedale S. Andrea ed era stato da poco dimesso a causa di alcuni problemi di salute.

Era diventato Senatore nel 2013, mentre nel dicembre 2018 aveva assunto la carica di segretario regionale del Pd nel Lazio. Sua moglie, Francesca Sbardella, è il sindaco di Frascati, eletta sempre nelle liste Pd.

L’ultimo post su Facebook

Il suo ultimo post su Facebook è stato pubblicato ieri alle ore 12:37 e nulla faceva presagire la tragedia di questa mattina. “La grande umanità sprigionata dal Presidente Mattarella in una singola immagine. Un esempio per tutti noi. La strage di migranti avvenuta a Cutro, in provincia di Crotone è una grande ferita. Lo è anche il silenzio colpevole di questo Governo. Da Mattarella una grande lezione. Grazie presidente”, scriveva Astorre, mostrando una foto del Presidente della Repubblica davanti alle bare posizionate nel campo sportivo.

Il giorno prima aveva invece ricordato Enrico Gandolfi, il giovane consigliere PD morto improvvisamente a Roma. Anche questo post, contrariamente al gesto di oggi, non lasciava immaginare quanto avrebbe poi fatto Astorre. “La scomparsa improvvisa di Enrico Gandolfi è una terribile tragedia.Mi colpisce da vicino, e mi lascia incredulo. Mi stringo al dolore dei familiari e dei tanti amici che lo piangono. Riposa in pace, caro Enrico, il tuo esempio non sarà dimenticato”.

Le parole di Giorgia Meloni

“Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”, ha scritto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su Twitter.

“La notizia della tragica morte di Bruno Astorre ci ha lasciato sgomenti e affranti. Ci stringiamo tutti intorno alla sua famiglia, dando loro la massima vicinanza di tutta la comunità dem. Bruno è stato un grande punto di riferimento in Senato, un amico, un compagno sempre presente, disponibile e generoso con tutti. La sua scomparsa crea un vuoto incolmabile”. Così Francesco Boccia, senatore PD.