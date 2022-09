Brutto incidente a Ostia: si ribalta con l’auto sulla Via del Mare (FOTO)

Brutto incidente stamattina ad Ostia lungo la Via del Mare intorno alle 10.30. Qui un’auto, in direzione di Ostia Antica, è finita a bordo strada dopo essersi ribaltata. Il sinistro, dalle informazioni disponibili, sarebbe autonomo. La conducente del veicolo, una donna di 69 anni, è stata accompagnata in Ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia locale del X Gruppo Mare.

Incidente mortale a Roma oggi

Ben altro esito invece ha avuto il sinistro avvenuto nella zona di Roma est. Qui un ciclista, purtroppo, ha perso la vita a seguito dell’impatto con un’auto (una Smart, ndr). In questo caso il sinistro si è verificato poco prima delle 8.30.

Mattinata di incidenti nella Capitale

Quella di oggi è stata infatti una mattinata intensa sotto il profilo degli incidenti. Un altro scontro, ma in questo caso ancora non si conoscono i particolari, è avvenuto nella Galleria Giovanni XXIII ed ha provocato la chiusura e l’istituzione di un divieto di transito tra Via della Pineta Sacchetti e Via Mario Fani in direzione di Via Salaria.