Buche a Roma, ecco quanto spende all’anno il Comune per risarcire gli automibilisti: cifra record

Le buche a Roma sono un problema. Una piaga con cui fare i conti sul piano della mobilità ma anche in ambito economico: le cifre.

Le buche a Roma sono una costante. Il territorio capitolino è sempre oggetto di Canalis, satira e riflessioni. Impossibile circolare senza incappare in qualche zona dissestata. Si dice abbiano un valore storico, ma agli automobilisti la malinconia non aiuta. Anzi, se possibile, acuisce l’ira.

Non a caso sono stati fatti numerosi tavoli di confronto con le istituzioni per capire la portata di una situazione che sembra essere riduttivo definirla calamità. Questo è possibile quando si ha a che fare con un evento straordinario: i danni dovuti alle buche di Roma sono una triste consuetudine con cui anche gli automobilisti hanno imparato a convivere. Ma quanto spende il Comune per risarcire i danni dovuti a imprevisti o dissesti nel terreno?

Buche a Roma, quanto costano?

La risposta è circa 6 milioni di euro. Nell’ultimo periodo i numeri sono raddoppiati in seguito all’aumento di segnalazioni fra automobilisti e centauri. Una statistica dell’ISTAT sottolinea che rispetto al 2016 le chiamate al Comune per ottenere il risarcimento sono triplicate: un’ascesa esponenziale che fa male alle casse della Giunta.

Il Comune conta 17mila richieste in media soltanto nel breve periodo. I lavori per evitare queste situazioni sono ancora in fase di sviluppo, in special modo con l’avvento dell’anno santo. Il Giubileo è la deadline per risolvere determinate criticità, o quantomeno provarci: 420 denunce di sinistro ogni 100 chilometri di strade.

Numeri da capogiro

È possibile capire che arrivare a 6 milioni di euro su larga scala è quasi immediato se consideriamo la superficie percorribile della Capitale. Una città con una densità pari a 6 milioni di abitanti, arrotondata per eccesso. Questo vuol dire convivere con determinati limiti: il primo è quello legato al manto stradale. Il flusso discensionale di veicoli e mezzi di trasporto è talmente frequente da dissestare anche le zone più rinnovate. C’è anche un problema di gestione, si tratta di un insieme di cose che rendono le strade di Roma un rebus non ancora pienamente risolto.