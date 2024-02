Roma. “Sono caduto dal balcone”, ma i sanitari non gli credono e chiamano la Polizia: 24enne in codice rosso

Si cerca di far luce su una possibile aggressione consumatasi due giorni fa nel territorio del X Municipio a Roma. Un ragazzo si è presentato al pronto soccorso con ferite alla testa e alle gambe: ma la sua versione non ha convinto i sanitari che hanno allertato la Polizia. La vicenda.

Ferito alla testa e alle gambe, anche in modo piuttosto evidente, con tagli compatibili con quelli causati da un coltello. Nulla però di tutto quello che ha invece riferito ai medici del pronto soccorso il ragazzo, un 24enne straniero, che è stato poi trasportato in codice rosso al Sant’Eugenio. Del caso si sta ora occupando la Polizia di Stato che sta indagando per ricostruire l’accaduto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Giovane accoltellato a Roma sud? E’ giallo

Partiamo dagli elementi certi. Il 24enne nella giornata di venerdì, 23 febbraio 2024, si è recato al pronto soccorso in una struttura del litorale del X Municipio con vistose ferite in varie parti del corpo, tra cui diverse alla nuca e alle gambe. Ai sanitari che lo hanno soccorso ha dichiarato di essere caduto dal balcone della propria abitazione, uno scenario però ritenuto non credibile dai medici.

Da qui l’intervento della Polizia di Stato che ha iniziato ad indagare. Il giovane nel frattempo è stato trasferito al Sant’Eugenio dove è giunto in codice rosso, anche se, come ricostruito, non in pericolo di vita. Sottoposto alle cure del caso il ragazzo è stato non a caso dimesso con una decina di giorni di prognosi. Adesso però si cerca di capire cosa abbia provocato le ferite al ragazzo: la pista più accreditata fa riferimento ad una possibile aggressione subita dal giovane verosimilmente sul litorale romano, forse legata al contesto della malavita di Ostia. Da qui, a questo punto, la volontà della vittima di mentire ai sanitari.

