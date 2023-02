‘Buon compleanno in paradiso’: il ricordo di Arianna Rapaccioni per Sinisa Mihajlovic nel giorno del suo compleanno

Oggi, lunedì 20 febbraio, Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni. È proprio in questi momenti che la nostalgia fa capolino più forte che mai e sua moglie, Arianna Rapaccioni, ha ricordato il marito con attraverso una dedica speciale condivisa sulla piattaforma Instagram. ‘Buon compleanno in paradiso’ queste le sue parole, semplici ma preziose. A corredare il post una foto di coppia: i due sono insieme, innamorati e felici.

Natale senza Sinisa, Arianna Mihajlovich: ‘Grata dei festeggiamenti fatti insieme, è come se fosse qui’

Il post di Arianna Rapaccioni in ricordo di Sinisa Mihajlovic nel giorno del suo compleanno

Il post di Arianna Rapaccioni nel giorno in cui suo marito avrebbe compiuto 54 anni è pieno d’amore. Delle parole semplici ma che arrivano dritte al cuore, il tutto corredato da due foto che li ritraggono insieme, sorridenti, felici ed innamorati. Da tempo Sinisa Mihajlovic combatteva contro la leucemia e quello stesso male lo ha portato via lo scorso dicembre, tra lo sgomento dei familiari e di coloro che gli volevano bene. Un animo da combattente, da guerriero il suo che, nonostante le difficoltà, non ha mai perso il sorriso.

Analogamente, anche sua moglie Arianna si mostra sempre con il sorriso, che – come lei stessa ha dichiarato sui social – è l’unica emozione che vuole far vedere: ‘Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita…in realtà il mio cuore piange, specialmente quando sono sola. Faccio fatica a tirar fuori le emozioni, è il mio stile il mio vissuto che nessuno di voi conosce. Questo è il mio modo di affrontare il lutto, non so se sia giusto o sbagliato, ma questa sono io’.

Il ricordo della Roma

Nel profilo della donna non mancano altri post insieme al marito e caratterizzati sempre dallo stesso comun denominatore, ovvero il sorriso. Il ricordo dell’amato allenatore non si è spento nemmeno nella sua Roma che oggi ha voluto rendergli omaggio inserendo due sue maglie nel tour dello Stadio Olimpico.