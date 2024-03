Cadavere nel Tevere: è il corpo di Gabriella Battistella scomparsa una settimana fa

In brevissimo tempo i Carabinieri hanno dato un nome al cadavere rinvenuto stamattina, domenica 31 marzo, nel Tevere. Si tratta della 63enne Gabriella Battistella della quale da sabato 23 marzo scorso si erano perse le tracce. Gli appelli per ritrovarla si erano susseguiti nei giorni successivi alla scomparsa. Anche Chi l’ha visto? s’è occupato del caso della 63enne che era stata vista per l’ultima volta alle 11 del 23 marzo da un’amica che ha salutato dicendole: ‘Ci vediamo lunedì’.

Gli appelli e le ricerche per ritrovare la 63enne

Da lunedì 25 marzo Vigili del Fuoco e Polizia hanno avviato le ricerche e sono anche entrati anche nella sua abitazione dove hanno trovato alcuni documenti, il bancomat e anche il cellulare. Una scomparsa avvolta dal mistero, almeno fino a quando stamattina è stato identificato il cadavere che è stato visto galleggiare ul fiume all’altezza Lungotevere Testaccio – Ponte Sulpicio.

Gli appelli di colleghe, parenti e di Chi l’ha Visto

Le colleghe avevano lanciato vari appelli nei giorni scorso. Tante le richieste di aiuto per ritrovare l’impiegata solita frequentare le zone del centro tra piazza di Spagna, via del Corso e via Cola di Rienzo. Le amiche e colleghe erano convinte che potesse trovarsi in giro per la città, forse nel quartiere San Giovanni dove ha casa, in stato confusionale. Anche la Sciarelli, nel suo programma in onda in prima serata il mercoledì su Rai 3 aveva lanciato un appello e il nipote sui social: ‘Se per caso riconoscete questa donna vi prego gentilmente di contattare la Polizia locale, ha bisogno di aiuto’.

Ai Carabinieri spetta il compito di scoprire cosa sia successo alla 63enne

Ricerche serrate che purtroppo stamattina sono finite nel peggiore dei modi, con il rinvenimento del suo cadavere. Ora spetta agli inquirenti capire cosa sia successo dall’ultima volta che è stata vista, sabato 23 a marzo, al momento in cui è finita nel fiume. Cercare di stabilire se si sia trattato di un incidente o altro. Le indagini degli uomini dell’Arma proseguiranno a ritmo serrato per dare risposte alle numerose domande.