Giallo a Roma, riemerge un cadavere dalle acque del Tevere | FOTO

Macabro ritrovamento stamattina: rinvenuto un cadavere nelle acque del Tevere, altezza Lungotevere Testaccio – Ponte Sulpicio. Ad accorrere sono stati i Carabinieri della stazione di Roma Aventino e della Compagnia di Roma Centro.

L’intervento dei Carabinieri

A dare l’allarme devono essere stati i passanti che hanno visto il corpo galleggiare sull’acqua. Al momento gli uomini dell’Arma sono al lavoro per il recupero del cadavere del quale, però, non é visibile il volto. Per quanto è stato possibile vedere dai militari sembra si tratterebbe di un uomo.

Sono in corso le procedure di recupero del cadavere

Intanto, però, proprio in questo momento sono in corso le attività del Vigili del Fuoco per recuperare la salma, mentre sono state avviate le indagini del caso. Un giallo nella mattina di Pasqua che ha interrotto i festeggiamenti. Un macabro rinvenimento sul quale gli investigatori sono chiamati a fare luce.

***Seguono aggiornamenti