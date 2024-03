Roma, cadavere nel parco dell’Insugherata: “Forse è l’uomo scomparso a gennaio”

Macabro ritrovamento a Roma nel parco dell’Insugherata. Si tratterebbe dell’uomo scomparso nel gennaio scorso: a scoprire il corpo senza vita un passante che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Potrebbe appartenere a Philip Rogosky il corpo senza vita rinvenuto nel parco dell’Insugherata a Roma. La certezza però ancora non c’è: il cadavere infatti è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione e per tale motivo ancora non si è arrivati ad un’identificazione oggettiva della vittima. Ma l’ipotesi più accreditata resta comunque quella che l’uomo sia proprio il 56enne scomparso ormai due mesi fa.

Giallo a Roma: cadavere nel parco, l’allarme lanciato sabato

Il ritrovamento del corpo risale alla giornata di sabato scorso, 23 marzo 2024. Questi i fatti. Il cadavere, appartenente ad un uomo, è stato trovato senza vita all’interno del parco dell’Insugherata sulla Cassia da un’escursionista che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto, intorno alle 11.30, sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, le volanti della Polizia di Stato e il personale della scientifica. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione: tutto però lascerebbe presupporre che la vittima sia proprio Philip Rogosky, tanto che sui social hanno iniziato a rimbalzare messaggi di cordoglio.

Chi è Philip Rogosky

Il 56enne Philip Rogosky era scomparso da Roma due mesi fa. Numerosi erano stati gli appelli, anche sui social, per ritrovarlo. Era stata creata perfino una pagina a suo nome denominata “Troviamo Philip”. Italiano, Philip Rogosky lavorava nel mondo del cinema e viveva, stando alle informazioni reperite in rete, a Castel Sant’Angelo. Poi il 29 gennaio scorso era svanito letteralmente nel nulla.

Dopo aver fatto colazione con la moglie, era uscito di casa per gettare la spazzatura non facendo però più ritorno. Nei vari messaggi postati online si invitava chiunque lo vedesse, presupponendo uno stato confusionale, a parlarci e a fotografarlo. Nonostante le ricerche però di lui non si è saputo più nulla. Fino al weekend scorso – ma la notizia è trapelata soltanto in queste ultime ore – quando è stato ritrovato il cadavere nel parco dell’Insugherata. Con il forte timore che possa trattarsi proprio del 56enne.

