Terracina, trovato il cadavere di un uomo dentro la stazione ferroviaria

I carabinieri sono intervenuti nella notte all’interno dello scalo ferroviario, dove hanno ritrovato il corpo di un cittadino straniero.

Trovato morto dentro la stazione di Terracina. Da ieri notte i carabinieri della Stazione locale di Terracina stanno cercando di ricostruire le ultime ore di un cittadino straniero, trovato morto all’interno dello scalo ferroviario pontino. I militari hanno trovato l’uomo senza documenti che possano facilitare la sua identificazione e non sono ancora chiare le modalità del decesso del soggetto.

Trovato uomo morto dentro la stazione di Terracina: indagini in corso.

Durante la decorsa notte, a Terracina, in provincia di Latina, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via della Stazione all’interno dello scalo ferroviario, dove è stato rinvenuto il cadavere di un cittadino straniero privo di documenti. Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari della Sezione operativa del Norm della Compagnia di Terracina, in collaborazione con il personale Arma del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Roma – Reparto Dattiloscopia preventiva, hanno consentito di identificare l’uomo e risalire a un cittadino indiano classe 1981, senza fissa dimora.

Sono in corso più approfonditi accertamenti da parte della Stazione carabinieri di Terracina, di concerto con l’Autorità giudiziaria competente, al fine di stabilire l’esatta causa dell’evento.