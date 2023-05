Cadavere sui binari a Roma Ostiense: identificata la vittima

Il suo corpo esanime era stato rinvenuto ieri mattina alla stazione Ostiense. Oggi, a seguito della indagini della Polfer – coadiuvati dagli agenti della Polizia di Stato – si è riusciti a risalire all’identità dell’uomo. Si tratta di R., C., un 51enne che abitava vicino al luogo dei fatti. Tuttavia sono ancora tanti ancora gli interrogativi da sciogliere in merito alla vicenda, per la quale sarà adesso determinante la ricostruzione delle ore precedenti il macabro ritrovamento.

Roma. Cadavere accanto ai binari del tram: bloccate le corse. Investito senza che l’autista se ne accorgesse

L’identificazione del cadavere

Identificato il cadavere rinvenuto ieri mattina sui binari della stazione Ostiense. Come anticipato, si tratta di un uomo di mezza età che abitava nelle vicinanze dello scalo ferroviario. A trovare il cadavere dell’uomo – che si trovava in un’area di rimessa autolavaggio, area non soggetta al transito ordinario dei treni – è stato il macchinista il quale ha poi raccontato agli agenti che lui stava entrando in quella zona quando, in maniera del tutto improvvisa ha sentito l’urto. I fatti sono avvenuti intorno alle 10. Sempre ieri sono stati ascoltati anche gli addetti alla manutenzione e anche il personale della stazione. Stando alle prime evidenze, sembrerebbe che al passaggio del treno il 51enne fosse già steso sui binari.

Le indagini

Ad oggi non è però chiaro se la vittima in quel concitato frangente fosse o viva o deceduta. Al momento, nessuna pista di indagine è esclusa e un aiuto prezioso per il proseguo delle indagini potrebbe essere rappresentato dall‘acquisizione delle telecamere della stazione ferroviaria. Determinante per chiudere il cerchio delle indagini anche l’autopsia, così da chiarire con precisione le cause del decesso.

L’uomo travolto a Tivoli

Un’altra tragedia si è verificata solo pochi giorni fa a Tivoli Terme, quando un uomo è stato travolto ed ucciso da un treno. Nel momento dei fatti, la vittima stava litigando animatamente con un altro uomo. La discussione è degenerata continuando sulla linea ferrata, quando la vittima è stata poi improvvisamente investita dal convoglio.