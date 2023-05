Tragedia a Roma, cadavere sui binari: è mistero sulla morte

Tragedia questa mattina a Roma, alla stazione Ostiense: è qui, sui binari, che è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di mezza età. Al momento le indagini sono in corso: l’uomo era già lì senza vita? O è morto dopo l’urto con il convoglio? Quello che è certo, mentre la Polfer sta continuando a fare tutti gli accertamenti del caso, è che il cadavere si trovava in un’area di rimessa autolavaggio, area non soggetta al transito ordinario dei treni.

Cadavere sui binari nella stazione Roma-Ostiense

Stando a una primissima ricostruzione, il macchinista ha raccontato agli agenti che lui stava entrando in quell’area quando, improvvisamente, ha sentito l’urto. Contro quel corpo. L’uomo era già senza vita, riverso sui binari? O è stato l’impatto a causarne il decesso? E perché si trovava in quell’area di rimessa? La tragedia questa mattina, poco prima delle 10. Ora, però, gli accertamenti sono in corso: bisogna ricostruire l’esatta dinamica e accertare l’identità della vittima, che dovrebbe essere un uomo di mezza età. Mistero, quindi, sulla sua morte: bisogna capire se l’uomo sia deceduto perché travolto e ucciso dal treno o se si trovava lì, sui binari, già senza vita.

Uomo travolto dal treno a Tivoli Terme pochi giorni fa

Solo pochi giorni fa a Tivoli Terme un uomo è stato travolto e ucciso da un treno. Lui, stando a una primissima ricostruzione, stava litigando con un altro uomo, tra lancio di sassi e ‘parole’ forti, quando poi è avvenuta la tragedia. Quella discussione è degenerata, è continuata sulla linea ferrata e, improvvisamente, l’uomo, un 48enne romeno, è stato investito e ucciso dal convoglio. Per il macchinista del treno che se l’è ritrovato davanti all’improvviso è stato impossibile evitare lo scontro: non è infatti riuscito a fermare il mezzo ed evitare il fatale impatto.