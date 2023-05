Litigano furiosamente e scappano verso i binari: 48enne travolto e ucciso dal treno

Una lite furiosa, un lancio di sassi, poi la fuga, l’inseguimento e il proseguo della discussione sui binari, infine la tragedia. È stato un susseguirsi di eventi rapidi e di certo non prevedibili, quelli che questo pomeriggio hanno portato alla morte di un uomo di 48 anni all’altezza della stazione ferroviaria di Bagni di Tivoli.

Tutto è accaduto alle ore 16.36, quando il treno diretto a Tivoli, in entrata nella stazione Bagni di Tivoli, ha investito mortalmente un uomo. Dai primi accertamenti svolti sul luogo è emerso che poco prima due uomini stavano animatamente litigando, lanciandosi dei sassi, per poi darsi alla fuga in direzione della massicciata che costeggia la ferrovia. Mentre i litiganti si dirigevano sulla linea ferrata, continuando nell’accesa discussione, uno dei due – un cittadino romeno di 48 anni – è stato investito, decedendo sul colpo. Per il macchinista del treno che se l’è ritrovato davanti all’improvviso è stato impossibile evitare lo scontro: non è infatti riuscito a fermare il treno ed evitare il fatale impatto.

Uomo morto travolto dal treno a Tivoli

La tragedia è avvenuta sulla linea ferroviaria Roma-Tivoli poco dopo le ore 16.30. Immediatamente il macchinista ha bloccato il convoglio, dando l’allarme, ma ormai per l’uomo era troppo tardi. Inizialmente si era pensato a una donna caduta accidentalmente o all’estremo gesto di una persona disperata o con problemi mentali. Solo in un secondo momento, grazie alla ricostruzione degli agenti della polizia ferroviaria, è stato possibile ricostruire l’accaduto.

L’arrivo della Polfer sul posto

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e gli agenti della Polfer. Per diverso tempo sono andate avanti le operazioni di rimozioni del corpo del 48enne. La circolazione è stata interrotta per poter garantire le operazioni da parte della polizia e il corretto andamento delle indagini.

I ritardi dei treni per la morte della donna

A causa di questo nefasto episodio, Trenitalia segnala attraverso il proprio sito ufficiale la comparsa di numerosi disagi lungo la linea Roma-Pescara. Si parla di ritardi dei treni che toccano anche i 60 minuti, ma in un tempo che potrebbe ulteriormente lievitare.