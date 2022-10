Cade dal muretto, grave bimbo di sei anni: elitrasportato al Bambino Gesù di Roma

Un bimbo di 6 anni, nel pomeriggio di ieri, domenica 23 ottobre, è stato vittima di un incidente, è caduto da un muretto sbattendo la testa. Grande la paura per i cuginetti del bambino, con i quali quest’ultimo stava giocando non lontano da casa, che hanno dato subito l’allarme. In breve sono stati attivati i soccorsi che sono arrivati sul posto tempestivamente e il piccolo è stato trasportato in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma.

Il piccolo precipita dal muretto mentre gioca

Successo alle 13 e 45 nel Comune di Rio Freddo, in provincia di Roma. Il piccolo si trovava vicino casa e stava giocando con i cugini quando, non si sa bene come mai, è caduto da un muretto di 1,70 metri d’altezza sbattendo la testa. Ma il bambino lamentava anche un forte dolore al ventre. I minuti che sono seguiti sono stati concitati. I cugini hanno dato subito l’allarme ai familiari che a loro volta hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine e al 118.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri della stazione di Vallinfredda e i sanitari del 118 che hanno immediatamente attivato l’elisoccorso per trasportare il bambino ferito al Bambino Gesù di Roma, dove si trova tuttora per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.