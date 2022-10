Cade dalle scale di casa a Rocca di Papa: bambino di 10 anni gravemente ferito

Tragedia sfiorata a Rocca di Papa in questa domenica 16 ottobre, dove un bambino di dieci anni è caduto dalle scale ed è rimasto gravemente ferito. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi intorno alle 12:00.

Rocca di Papa: bimbo di 10 anni precipita dalle scale

Un incidente domestico che ha fatto pensare al peggio. Il bambino di dieci anni è precipitato giù dalle scale nella sua abitazione in via Molara a Rocca di Papa. Tempestivo l’intervento dei sanitari, che lo hanno immobilizzato e caricato sull’ambulanza per essere trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Bambino Gesù in codice rosso.

Interviene l’eliambulanza: trasportato in codice rosso al Bambino Gesù

Per salvare il bambino è intervenuta anche un’eliambulanza, atterrata presso il Campo sportivo dei Campi d’Annibale. Per fortuna il piccolo non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono accorsi anche i Carabinieri della locale stazione, che hanno ricostruito le dinamiche dell’incidente e ascoltato i parenti del bambino, constatandone l’accidentalità. Sembrerebbe infatti che il bambino stesse giocando con il nonno quando accidentalmente è inciampato e caduto da una scala al primo piano.