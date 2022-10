Perde l’equilibrio e precipita dal nastro trasportatore: gravissimo 21enne

Un terribile incidente sul lavoro quello che si è verificato ieri in provincia di Roma. Siamo a Canale Monterano, qui un ragazzo di appena 21 anni è ‘volato’ giù dal nastro trasportatore mentre stava cercando di liberarlo da un ceppo di legno che vi era rimasto incastrato. Le condizioni del giovane sono apparse subito serie ed ora lotta tra la vita e morte.

Incidente sul lavoro a Canale Monterano

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre, in via Delle Crete 59, all’interno di un’azienda di lavorazione del legname. Qui un 21enne originario di Bracciano è precipitato dal nastro trasportatore battendo violentemente la testa. Il ragazzo era salito sul nastro per liberarlo da un ceppo di legno che vi era rimasto incastrato. Tuttavia, ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù, compiendo un volo di circa 2 metri.

I soccorsi

Le sue condizioni sono apparse subito serie, al punto tale che sul posto è giunta anche l’eliambulanza. Ferito alla testa, è stata trasportato in codice rosso al Gemelli ed ora è, purtroppo, in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Stazione Manziana e gli ispettori dello Spressal di Bracciano dell’Asl Roma 4.