Un altro incidente sul lavoro con conseguenze gravissime per un operaio. E’ successo nella notte a Roma, peraltro a poche ore di distanza da un altro episodio a seguito del quale un 41enne era finito in Ospedale dopo una caduta da un carrello elevatore. In questo caso invece il lavoratore, classe 1980, è rimasto folgorato.

Lavoratore folgorato in Via Camillo Serafini

L’incidente si è verificato in Via Camillo Serafini alle 3.08. L’uomo, da quanto ricostruito, stava lavorando su una cabina elettrica e in particolare su due cavi per alcuni interventi di manutenzione. Ad un certo punto, per cause in corso di accertamento, si è verificato un cd. “arco voltaico” (ovvero una forte scarica elettrica) che lo ha letteralmente investito.

Operaio in codice rosso dopo l’incidente sul lavoro a Roma

Gravissime le ferite riportate dall’uomo. Il 42enne è giunto in Ospedale in codice rosso (l’operaio all’arrivo era cosciente, ndr) dove gli sono state riscontrate ustioni di secondo e terzo grado su tutta la parte inferiore del corpo nonché sulle mani. In questo momento è ricoverato in prognosi riservata.