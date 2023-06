Cade un albero sulla pensilina del bus a Roma, ferita una donna a Spinaceto

Torna il maltempo e su Roma tornano a crollare gli alberi. L’ultimo episodio registrato ci porta a Spinaceto, dopo un arbusto si è abbattuto su una pensilina dei bus ATAC. Al momento di cadere al suolo, lì stava aspettando l’autobus una signora, che per la caduta della grossa pianta è rimasta ferita. Una situazione che, per chi segue la cronaca locale, non è nuova nella Città Eterna.

Albero crolla sulla fermata autobus a Spinaceto

La donna stava aspettando il proprio autobus alla pensilina di via dei Caduti della guerra di Liberazione, una zona centrale nel quartiere del IX Municipio di Roma Capitale. All’improvviso, ha sentito un forte botto proveniente dall’albero dietro di se, vedendo come l’immenso arbusto si sia completamente abbattuto sulla fermata del mezzo ATAC. Nella caduta dei rami, la signora è rimasta ferita, riportando diversi tagli ed escoriazioni sul corpo. Arrivati i soccorsi sul posto, è stata ricoverata in ospedale in codice giallo.

L’incidente alla fermata ATAC

L’incidente è avvenuto oggi, poco prima dell’ora di pranzo. La signora probabilmente tornava a casa dopo le compere quotidiane, considerato come sulla stessa strada siano presenti molteplici attività commerciali. L’albero, nella caduta, secondo la testimonianza ha fatto una carambola prima di arrivare al suolo. Prima si sarebbe abbattuto contro la pensilina in plexiglas, poi successivamente alcuni rami avrebbero travolto anche la signora, che si trovava lì inconsapevole del brutto incidente cui sarebbe andata incontro pochi secondi dopo.

I soccorsi alla donna ferita

La zona, vissuta a tutte le ore del giorno, ha visto diversi testimoni presenti all’episodio. Queste persone, oltre a raccontare le dinamiche dell’incidente, sono stati anche le prime persone soccorrere la signora. Infatti, dopo essere stata travolta dalla pianta, la signora è rimasta a terra dolorante e sanguinante. Una situazione che, per scongiurare ulteriori problemi, ha richiesto l’intervento tempestivo di un’ambulanza.