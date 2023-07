Caldo africano a Roma, prese d’assalto le fontane

Dopo un giugno alquanto instabile e piovoso, l’estate è finalmente entrata nel vivo. La settimana inizia infatti all’insegna del caldo in molte zone dello stivale: da Roma a Milano, passando da Napoli a Torino ed arrivando fino ai livelli record nelle Isole. “Merito” dell’anticiclone africano Cerbero che riscalda l’Italia con temperature elevatissime.

Anticiclone africano in Italia, ondata di caldo nel Lazio: quanto durerà, le previsioni meteo

L’anticiclone africano Cerbero infiamma l’Italia

Il sole e il tempo stabile dominano incontrastati e al Nord sono previste temperature fino a 37 gradi. Situazione non dissimile al Centro ed al Sud, mentre in Sicilia e in Sardegna si potrebbe anche arrivare a superare la soglia dei 40 gradi. Il quadro è destinato a rimanere tale per la parte iniziale della settimana, almeno fino a giovedì, quando qualche cambiamento meteorologico potrebbe fare capolino al Nord dov’è previsto l’ingresso di una massa di aria instabile che potrebbe dare luogo a pioggia e temporali.

L’ondata di calore

L’ondata di calore durerà per altri 7 giorni e l’anticiclone africano Cerbero distribuirà il caldo in modo differente su tre zone d’Italia: la prima è quella del Sud e delle Isole Maggiori, la seconda è quella del centro e dell’area tirrenica e la terza zona è il Nord. Previsti nei prossimi giorni picchi massimi di temperatura fino a 35-37° C sulle pianure del Nord, fino a 38°C al Centro e persino fin sopra i 42° C sulle Isole. La giornata maggiormente calda potrebbe essere quella di mercoledì 12 luglio, quando in alcune località della Sardegna potrebbero anche toccarsi i 45°C, se non addirittura oltre.

Roma bollino arancione per il caldo

Il tanto, atteso caldo è dunque arrivato. Per cercare un po’ di refrigerio alle roventi temperature, le fontane sono letteralmente prese di assalto, nella speranza di rinfrescarsi un po’. Non fa eccezione la situazione nella Capitale, dov’è attivo un bollino arancione per il caldo e le fontane di Piazza di Spagna, Trevi e il Pantheon diventano per turisti e cittadini una sosta obbligata e fresca.