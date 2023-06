Anticiclone africano in Italia, ondata di caldo nel Lazio: quanto durerà, le previsioni meteo

Addio alla pioggia e a quella bella stagione che sembrava fare fatica a decollare. Dopo settimane di allerta meteo, tra temporali e nubifragi da nord e sud, in Italia sta per arrivare la prima ondata di caldo. E gli italiani, quindi, potranno salutare quella fase di instabilità e dare il benvenuto all’anticiclone africano, che porterà con sé punte di 35 gradi. E oltre.

Anticiclone africano in Italia da domenica 18 giugno 2023

Dopo più di un mese di instabilità, sul nostro Paese arriverà a partire da oggi, domenica 18 giugno, l’anticiclone nord-africano. E questo vorrà dire, come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, che ci sarà un aumento notevole delle temperature, con picchi che andranno oltre i 35°C. Si tratterà, però, di un ondata di calore ‘debole’ perché già nell’ultima parte della prossima settimana l’Anticiclone potrebbe indebolirsi, specialmente al Nord, lasciando spazio a correnti più fresche. In ogni caso, gli italiani potranno dire addio agli ombrelli per ripararsi dalla pioggia. A loro toccherà aprire quelli da mare, con la tintarella assicurata.

Le previsioni meteo, che tempo farà nei prossimi giorni

Ma vediamo, nel dettaglio, che tempo farà in Italia, da Nord a Sud. Domani, lunedì 19 giugno, l’ondata di calore arriverà in Sardegna, poi martedì interesserà tutto il nostro Paese con 35°C anche in Val Padana. E nel Lazio. Come spiegano gli esperti di meteo3B, nel pomeriggio potrebbe esserci un po’ di variabilità sulle zone alpine. Tutta la settimana, in ogni caso, sarà calda, poi da venerdì l’alta pressione inizierà a ‘cedere’ al Nord, mentre per il centro-sud bisognerà aspettare il prossimo weekend. Da venerdì potrebbero esserci temporali sul Triveneto e l’ Emilia Romagna, con le temperature in calo a partire dal Centro-Nord.

Le previsioni meteo a Roma dal 19 al 25 giugno 2023

Il sole, dopo diversi giorni, tornerà a splendere anche sul cielo di Roma. E per tutta la settimana. Domani, lunedì 19 giugno, le temperature oscilleranno tra i 18.6 e i 30.9°C, mentre martedì, mercoledì e giovedì le giornate saranno ‘roventi’, con il termometro che potrebbe toccare anche i 36°C nelle ore di punta. Bel tempo anche nel prossimo weekend, in tutto il Lazio. Con l’estate che ora, finalmente, sembra essere entrata nel vivo.