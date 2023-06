Meteo in Italia, quando arriva il caldo? La data e le previsioni di Giuliacci

Sicuramente questo mese di giugno è anomalo, almeno rispetto agli anni scorsi. Il meteo non ci aveva abituati a tanta pioggia, in un mese in cui, solitamente, il sole è predominante. In molti si chiedono quando arriverà il caldo estivo. E già nel fine settimana appena trascorso, nonostante l’appuntamento con i temporali non sia mancato, la colonnina di mercurio ha registrato una notevole impennata con temperature che hanno raggiunto anche picchi di 30 gradi; 5 al di sopra della media stagionale. Tutto questo a causa di correnti provenienti dal continente africano che, però, si sono ‘fermate’ solo per un paio di giorni.

Settimana di temporali, grandinate e anche nubifragi

Infatti, a un weekend di caldo intenso si alterna una settimana di maltempo con grandinate, piogge abbondanti, fino a nubifragi che potrebbero interessare tutto il territorio peninsulare. Il colonnello Giuliacci sottolinea che per l’arrivo del caldo bisogna aspettare ancora un po’. Qualche altro giorno di ‘sofferenza’ prima di poter dare il benvenuto a un caldo intenso, grazie all’arrivo dell’anticiclone sub sahariano. Il meteorologo è certo che questa ondata di caldo farà capolino sulla nostra Penisola a partire dal 20 giugno, quando le temperature potranno raggiungere anche i 35 gradi, soprattutto sulle isole e nelle regioni meridionali.

Quando è previsto l’arrivo dell’anticiclone sahariano che porterà il caldo estivo

Gli ultimi 10 giorni del mese dovrebbero, pertanto, essere caratterizzati da un netto cambiamento, che dovrebbe mettere la parola ‘fine’ ai temporali e salutare finalmente l’arrivo del bel tempo. Un mutamento delle condizioni meteorologiche che andrà ad interessare dapprima le aree a sud del Paese e solo successivamente quelle a nord. Una cosa è certa secondo Giuliacci, ed è che l’anticiclone annunciato per questo fine mese dovrebbe resistere per almeno quattro cinque settimane, concedendo ai bagnanti di poter trascorrere giornate al mare all’insegna del sole. Per le previsioni di luglio e agosto, meglio aspettare ancora un pochino per avere un quadro più definito.