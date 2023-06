Previsioni meteo in Italia, arriva il caldo africano: ecco quando

Quando arriva l’estate? E’ questa la domanda che tutti si fanno e che – chiaramente – poco ha a che fare con il calendario quanto piuttosto con le temperature e il meteo. Sì perché dopo un maggio molto piovoso, in alcuni casi con fenomeni purtroppo estremi, anche giugno è iniziato all’insegna dell’instabilità. Le previsioni continuano a indicare ondate di maltempo e anche questa settimana, con buona pace di chi pregustava finalmente delle lunghe giornate al mare, piogge e temporali ci terranno compagnia in molte zone d’Italia. Ma tra poco però la situazione potrebbe cambiare: vediamo allora gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Previsioni meteo ultime news: quando arriva il caldo

Secondo gli esperti del portale Il Meteo.it servirà pazientare ancora un po’ per vedere temperature e clima in linea con la stagione. Il cambio di scenario, con l’arrivo del caldo africano, potrebbe esserci allora dal 20 giugno in poi con la colonnina di mercurio che tornerà a schizzare verso l’alto superando le medie stagionali. Si parla, secondo le tavole disponibili al momento (aggiornamenti nei prossimi giorni) di punte fino a 35° nelle pianure del nord e sui settori tirrenici mentre nelle isole si supereranno i 40°.

Che tempo farà a giugno, le previsioni dei prossimi giorni

Fino ad allora però dovremmo fare i conti con il tempo incerto. Ad esempio questa settimana, almeno fino a venerdì, temporali e piogge sono attese nel centro Italia tanto che sono stati diramati diversi bollettini di allerta meteo; il bel tempo resisterà al sud fino a giovedì quando la perturbazione si sposterà e colpirà proprio la parte bassa dello stivale. Il bel tempo tornerà invece praticamente ovunque nel weekend: sabato e domenica, ovvero a ridosso del 20 giugno, il sole splenderà sul nostro Paese.

