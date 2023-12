Calendario scioperi gennaio 2024: date e orari, chi si ferma e quali sono le giornate a rischio

Mentre la fine dell’anno si avvicina a grandi passi diamo uno sguardo agli scioperi e alle manifestazioni già indette per l’inizio del 2024. Dopo le giornate di protesta andate in scena in queste settimane nuovi disagi si profilano infatti all’orizzonte in vari settori. Ecco quanto sappiamo al momento.

Scioperi generali e in particolar modo del comparto del trasporto pubblico, giorni caldi in quest’ultimo mese dell’anno in molte città d’Italia. Ora però che il 2023 sta per andare in archivio nuovi disagi, a seconda del settore, sono in vista per gennaio.

La prima data da cerchiare in agenda è già quella dell’8 gennaio, praticamente giorno della ripresa delle attività lavorative dopo la pausa per le festività natalizie. A fine mese, poi, nuove agitazioni nel settore – nuovamente – dei trasporti.

Sciopero all’aeroporto di Fiumicino lunedì 8 gennaio

Per quanto riguarda lunedì 8 gennaio 2024 incrocerà le braccia il personale delle società ADR Assistance e quello della ADR Security operanti presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino. La mobilitazione sarà di 24 ore, avrà rilevanza nazionale ed è stata indetta dal Sindacato OST USB Lavoro privato.

Comparto aereo 24 gennaio

Sempre nel comparto aereo ad oggi è segnalata una mobilitazione per il 24 gennaio di 4 ore che coinvolgerà il personale della società Enav dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Ad indire l’iniziativa di protesta le sigle sindacali Filt-Cgil/Uilt-Uil. Anche in questo caso la rilevanza è nazionale.

Sciopero trasporti il 24 gennaio

Nella stessa giornata, ma il condizionale è d’obbligo visto i precedenti, risulterebbe programmata anche l’agitazione – l’ennesima di questo periodo – nel settore del trasporto pubblico locale. Lo sciopero, di 24 ore, è indetto dai Sindacati Cub Trasporti, SGB, Cobas lavoro privato, Adl Cobas. Le modalità varieranno da città a città.

Appalti ferroviari

Chiudiamo, per il momento, con l’agitazione in programma nel settore degli appalti ferroviari del gruppo FSI. La durata interesserà l’intero turno di lavoro: coinvolto il personale delle aziende del comparto poc’anzi citato. Le sigle sindacali promotrici sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Fast, Orsa Trasporti.