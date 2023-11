Caos rifiuti a Natale, Roma senza netturbini: scatta il bonus per chi lavora durante le feste

Roma nel caos per le feste: il rischio è quello di restare senza netturbini e dover ricorrere ai privati. Scatta il bonus per Natale.

Roma, c’è un problema con i netturbini. Le recenti statistiche hanno riportato che, fino ad alcuni mesi fa, si registrava una importante penuria di manodopera. Uno su tre infatti era considerato inabile al lavoro, questo – secondo il Corriere della Sera – è legato al mancato aggiornamento dei registri. Su 4500 persone, ben 1300 erano considerati non idonei a lavorare in maniera permanente. Senza contare il problema dell’assenteismo.

Sempre secondo le stime recenti, la percentuale di lavoratori assenti è pari al 15%. Numeri che hanno fatto riflettere l’azienda che, nel breve periodo, ha cambiato il collettivo di lavoro. Resta comunque la questione legata alle cifre: costantemente sotto organico e alle prese con un perenne inseguimento di un equilibrio che è faticoso – se non impossibile – da trovare. Il punto focale sono le feste di Natale che si avvicinano: sotto l’albero rischiano di esserci meno persone del previsto per gestire il maggior ammontare di rifiuti che verrà a crearsi.

Boom assunzioni Ama: più di 250 nuovi netturbini a Roma

Roma, rebus rifiuti: scatta il bonus, ma non finiscono i problemi

Per questo è stato raggiunto – dopo settimane di contrattazione – un importante accordo fra Ama e i sindacati per raddoppiare almeno il valore delle ore di straordinario: cambia il limite consentito, da 250 a 450, ma ancora non basta. Per “invogliare” – ammesso che sia possibile – il personale a lavorare maggiormente durante le festività, entra in vigore un bonus pari a 600 euro. Secondo molti è un’opportunità, anche se suona come un “regalo di Natale” indigesto.

Servono certezze che adesso non ci sono, ma resta la promessa di un nuovo confronto con le parti sociali. Poi c’è sempre lo spettro dei privati: se Roma arranca durante le feste, parte della gestione dei rifiuti passa di mano. Quello che la Giunta vorrebbe evitare. Sotto l’albero, insieme ai regali, c’è tanto “carbone” da smaltire: il rebus è capire chi sia davvero disposto a farlo.