Carabinieri, blitz nel quartiere Trionfale: 2 arrestati e 5 denunciati, multa da 6000 euro a un esercizio commerciale

Carabinieri, blitz nel quartiere Trionfale: i controlli ad alto impatto stanno dando i suoi frutti. 2 arresti e 5 denunce. Il report.

Quartiere Trionfale nel mirino. I Carabinieri stanno setacciando la zona da settimane. Il motivo è evitare la propagazione e diffusione di quel che viene definito degrado urbano. Non è questione soltanto di crimine, ma anche di tutti quei piccoli reati che fanno la differenza anche in ambito commerciale.

Quel che davvero conta è fare il massimo per evitare ripercussioni più gravi, per questo diventa fondamentale la collaborazione con le Stazioni di Roma Ottavia e Roma Flaminia. Un lavoro congiunto per stanare quel che ancora non torna al livello di gestione: attenzione quindi al dispiegamento di forze raddoppiato nelle settimane che precedono le vacanze pasquali.

Roma, blitz al quartiere Trionfale: 2 persone in manette, 5 le denunce

Il motivo è mettere in sicurezza l’Urbe a partire dalle sue zone più critiche. Infatti nelle ultime ore sono state arrestate due persone con l’accusa di aver disatteso il provvedimento di custodia cautelare. Entrambi – 41 e 27 anni – sono stati condotti in carcere. Successivamente sono stati denunciati altri due ragazzi di 21 e 27 anni per detenzione e spaccio di stupefacenti: trovati in possesso di quantità considerevoli – più di 50 grammi – di Hashish e Marijuana.

Si registrano anche furti con scasso, sventati, e diverse sanzioni a un’attività commerciale per determinate infrazioni rispetto alle norme di igiene e vendita: 6000 euro di multa. Una stoccata che determina il nuovo profilo del quartiere. Determinato a una riqualificazione anche grazie al pugno duro delle Forze dell’Ordine, l’avvicinamento al Giubileo procede a grandi falcate. Anche sul piano istituzionale.