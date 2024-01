Carabinieri, blitz notturno al Quartiere Africano: due arresti per furto aggravato

Ieri notte i Carabinieri del Gruppo Operativo Parioli hanno condotto in caserma un 26enne e un 32enne: arresto per furto aggravato.

Operazione dei Carabinieri nella notte, grazie al contributo dei cittadini, presso il Quartiere Africano nella Capitale. In via Pietro Mascagni i residenti hanno notato il movimento sospetto di due persone che stavano perlustrando le auto in sosta. I cittadini hanno contattato immediatamente il 112.

A intervenire ci ha pensato il Nucleo Operativo dei Parioli. Gli uomini in perlustrazione hanno fermato rispettivamente un 26enne e 32enne di origine Rom che tentavano la fuga a bordo di un Fiat Doblò. Entrambi sono stati sorpresi con oggetti da lavoro asportati da un furgone dell’ItalGas. Il veicolo è stato divelto con un bastone in ferro battuto. La situazione è diventata pesante non appena le autorità hanno intimato l’alt per condurli in caserma.

È iniziata, quindi, una sorta di contesa con gli uomini costretti alla resa. Entrambi, attualmente, sono in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso. Queste operazioni consegnano alla Capitale un report aggiornato per quanto concerne le statistiche anti-degrado. Le iniziative ad alto impatto promosse da Gualtieri stanno dando i primi riscontri e, al netto delle operazioni portate a termine, si evince anche maggior collaborazione fra autorità e cittadini.

Uno spaccato che porta a riqualificare ogni zona di Roma, in attesa dei grandi eventi in cui gli occhi dovranno essere bene aperti. Imperativo che vale anche nei giorni comuni, ma con l’avvento del Giubileo tutto dev’essere pronto. Persino il controllo in notturna data la mole di turisti attesa per quei giorni in cui, nella Capitale, potrebbe esserci il mondo. Non in senso figurato, molti saranno i leader attesi a Roma in occasione dell’Anno Santo. Blitz come quello al Quartiere Africano hanno il “sapore” di una prova generale ben riuscita aspettando il grande evento.