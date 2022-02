Carnevale 2022: ecco tutti gli eventi in programma a Roma e dintorni

Roma. Ecco giunti ad uno degli eventi più attesi dell’anno, non solo dai piccini ma anche dagli adulti. Un’occasione imperdibili per passare una giornata insieme ai propri cari e divertirsi in buona compagnia. Nella Capitale, seppur in modo ridotto e con le ormai consuete limitazioni, tutto ribolle per i preparativi: carri, sfilate, feste di ogni genere. Colori sgargianti, musica, spettacoli imperdibili, tutti concentrati in una sola giornata. Siete pronti a scoprire tutti gli eventi di Roma e dintorni? Beh, non dovete far altro che continuare a leggere questo articolo.

Carnevale 2020: quando?

Anzitutto le formalità. Quando inizia Carnevale? Una domanda ricorrente, che inizia a ronzare nelle teste degli italiani proprio in questi giorni, intorno alla metà di febbraio. Senza ombra di dubbio, il funnel per Carnevale quest’anno è iniziato proprio da domenica scorsa, 13 febbraio. Per le strade tutti in maschera, mamme, papà, bambine e bambini. Tutti in maschera a scarrozzare per le strade della Capitale, in attesa degli eventi in programma. In realtà, però, la data semi-ufficiale è quella di domenica 27 febbraio, con eventi che perdureranno fino al 1 marzo (martedì grasso).

Carnevale nei Musei Civici

Nella giornata di govedì 24 febbraio iniziano le attività carnevalesche dei Musei Civici nella Capitale. Il primo tra tutti, è il Museo Napoleonico, dove i bambini potranno esplorare storie, volti, abiti e oggetti misteriosi custoditi al Palazzo Primoli. Il successivo appuntamento sarà poi a al Museo di Casal de’ Pazzi, sempre con i più piccoli, mascherati da piante o animali preistorici per essere protagonisti di piccole storie senza tempo.

Tarantella del Carnevale al Parco della Musica

Anche l’Auditorium Parco della Musica non mancherà all’appuntamento di Carnevale, con la sua Tarantella. Questa volta anche gli adulti avranno di che divertirsi con la partecipazione di tante maschere e danzatori tradizionali. I danzatori animeranno la scena con ritmi e coreografie sorprendenti. Un vero spettacolo per tutti i sensi all’Auditorium.

Canoe e bicicletta

Quando gioco e sport si combinano, allora il divertimento ed il benessere sono assicurati. Il 27 febbraio si scenderà, mascherati, sul fiume lungo le sponde tra Scalo de Pinedo e Castel Sant’Angelo. L’obiettivo è quello di promuovere il territorio del bacino del Tevere a Roma, così da avvicinare il fiume alla comunità dei cittadini. Ovviamente, la traversata sarà accompagnata da guide qualificate per le discese fluviali. Il giro in bici, invece, prevede un anello che percorrerà entrambe le sponde e sarà lungo circa 10 km.

Carnevale al Pincio

Non poteva di certo mancare l’immancabile appuntamento al Pincio, con bambini, maschere e musica. Inoltre, domenica 27 febbraio, i Pattinatori del Pincio organizzano una coloratissima pattinata in maschera, con coriandoli e tutto ciò che fa divertire ai ragazzi. L’appuntamento è alle 14 al piazzale Flaminio. Non mancate, mi raccomando!

Maritozzi per Carnevale? Buona idea

Dolci, salati, classiche o stravaganti, il Maritozzo è sempre in grado di rendere qualsiasi festa una goduria dei sensi. Sarà anche il protagonista di Carnevale questa volta. Dal 25 al 27 febbraio 2022 da Eataly Roma, ci sarà la Festa del Maritozzo, per poter celebrare nel migliore di modi questo orgoglio tutto locale.

Mercatino Hippie a Roma

Proprio nel cuore di Parco Labia, dal 26 al 27 febbraio, ore 10.30 – 20.00, si va in scena con il mercatino più atteso di sempre. Artigiani, designer, stilisti innovativi, cartomanti e street food. L’evento è davvero per tutti: adulti, bambini, giovani. Sono tantissime le alternativi hippie alle mode commerciali del momento. Assolutamente da non perdere.

