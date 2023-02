Carnevale 2023 a Roma e nel Lazio: carri e sfilate, ecco dove e quando

Si avvicina il Carnevale 2023 di Roma, con la Città pronta a rievocare le proprie tradizioni in vista di questa ricorrenza. Non sarà la sfilata carnevalesca di Venezia o Viareggio, eppure anche la Capitale può regalare un bello spettacolo per adulti e soprattutto piccini, pronti a invadere le piazze della Città muniti di coriandoli e soprattutto mascherine. Insomma, una ricorrenza pronta a rievocare personaggi della romanità, come Rugantino, Meo Patacca, Nina, Don Pasquale e il generale Mannaggia.

Il Carnevale 2023 romano

Per riscoprire il vero Carnevale romano, bisognerà girare in lungo e in largo per il Lazio. Tra questi, non possiamo dimenticare il Carnevale di Ronciglione, nella provincia di Viterbo. Nonostante la località sia fuori dal territorio romano, ugualmente è riuscita a riportare ai cittadini i fasti della tradizione di Trastevere. Rimanendo nel territorio della Ciociaria, un turista non può dimenticare i festeggiamenti a Civita Castellana.

Spostandoci nel territorio del frusinate, non possiamo dimenticarci di Pontecorvo, comune situato nella Valle del Liri. Tornando in Tuscia, merita a livello turistico anche il festeggiamento organizzato nel territorio di Acquapendente. Da non dimentica, in quella che potremmo definire una grossa gita carnevalesca, territori come Latina, Frosinone e soprattutto Frascati, questa località situata sui bellissimi Castelli Romani.

La tradizione carnevalesca romana

Soprattutto nelle ultime tre mete, il divertimento è assicurato tra la presenza di maschere, carri allegorici caratteristici ma soprattutto un forte filo conduttore con la tradizione di quei posti. Non solo una festa carnevalesca, ma una vera e propria rievocazione storica, dove per queste giornate le associazioni culturali mettono in scena musiche, balli e costumi di quelle tradizioni.

Tutto ciò poi, senza dimenticare un importante aspetto: la cucina. In tutti questi luoghi, sarà possibile assaporare i piatti romani del Carnevale: i bignè di San Giuseppe, fritti o al forno, oltre alle buonissime frappe romano e le castagnola. Una vera e propria delizia per i palati di grandi e piccini.