Carnevale 2023 sul Tevere: ecco quando e a che ora inizia

Roma. Domenica 19 febbraio torna il Carnevale lungo il Tevere, con tanto di premi alle migliori maschere. In canoa, a piedi, in bici, torna nella Città Eterna il Carnevale Tiberino! L’evento fastoso vede maschere di adulti e bambini percorrere le sponde del fiume Tevere a piedi, in bicicletta o ancora, con canoe, SUP e gommoni da discesa. Il divertimento è assicurato!

Carnevale 2023 sul Tevere, obiettivo ed associazioni coinvolte nell’iniziativa

Lo scopo di questo evento dal carattere ludico e motorio, è quello di promuovere divertendosi e favorendo il benessere psico-fisico il territorio del Tevere così da avvicinare la comunità dei cittadini e sensibilizzarla sull’importanza rivestita dalla qualità dell’ambiente fluviale e delle sue acque, anche in un contesto urbano. L’evento è organizzato da diverse associazioni attive sul fiume Tevere: Discesa Internazionale del Tevere, Marevivo, Agenda Tevere, UISP, Roma Rafting e Gatti della Regina rientra nel Primo Programma Triennale di Azioni del Contratto di Fiume Tevere Castel Giubileo – Foce.

L’appuntamento e la premiazione

L’appuntamento è fissato alle ore 10 allo Scalo del Pinedo (metro Flaminio) per l’accoglienza delle maschere nonché la partenza per la sfilata guidata in acqua e lungo le sponde del fiume alle ore 11. Invece, l’arrivo a Castel Sant’Angelo è previsto intorno alle 13, in questo frangente avverranno le premiazioni per le migliori maschere di Carnevale. A ricevere il riconoscimento saranno le maschere maggiormente attinenti al tema del fiume e quelle realizzate con materiali riciclati.

Il contest fotografico

Sarà inoltre realizzato un contest fotografico sulla piattaforma social Instagram volto a premiare la foto di Carnevale che otterrà il maggior numero di ‘Mi Piace genuini’ e l’hashtag #carnevaletiberino.

Ulteriori informazioni

Ricordiamo infine che l’evento è gratuito per bici ed a piedi e che è possibile noleggiare canoe e partecipare su gommoni da fiume. Per chi scende in acqua con il proprio mezzo nautico, per questioni assicurative, è obbligatoria l’iscrizione.