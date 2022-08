Prezzi pazzi di benzina e diesel, ci risiamo. Non sarà sfuggito l’improvviso aumento del costo del carburante che da qualche giorno sta interessando nuovamente l’Italia; giorno dopo giorno i listini dei distributori sono stati costantemente ritoccati al rialzo e adesso i prezzi puntano nuovamente verso quota due euro.

Quanto costa la benzina oggi

Gli ultimi dati ufficiali diffusi dal Ministero risalgono al 22 agosto. In quel caso la media settimanale dei prezzi (riferita però ai sette giorni precedenti) era attestata intorno all’euro e settantaquattro centesimi sia per ciò che riguarda la benzina che il diesel. In pochi giorni però la situazione è rapidamente peggiorata con aumenti che oggi, sabato 27 agosto, sono arrivati a toccare punte di oltre 15 centesimi in più.

La forbice tra un distributore e l’altro è però molto ampia e può davvero disorientare i consumatori. prendiamo come esempio la Provincia di Roma: sul litorale si può trovare ad esempio il diesel a 1.76 ma anche, a pochi km di distanza, a 1.90. Il prezzo più basso si aggira intorno a 1.73 centesimi al litro e in tal senso le differenze sono profonde da compagnia a compagnia.

Benzina e diesel di nuovo a 2 euro?

Se il trend dovesse confermarsi allora potremmo trovarci di fronte ai costi sostenuti non più di qualche settimana fa. E questo nonostante l’ulteriore proroga disposta dal Governo per ciò che riguarda il taglio delle accise che durerà però, al momento, soltanto fino al prossimo 20 settembre (e non dimentichiamoci che dopo qualche giorno ci saranno le elezioni). Insomma, un quadro a dir poco allarmante.