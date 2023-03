‘Carogiubileo’, nasce il sito dell’Uaar che fai ‘i conti in tasca’ a Chiesa e Campidoglio

L’impegno di spesa in vista del Giubileo si annuncia cospicuo e c’è già chi sta tenendo i conti sulle spese fatte. Si tratta degli Atei che hanno dato vita a un sito ad hoc: carogiubileo.it, nel quale riportare la contabilità relativa ai costi sostenuti in vista dell’appuntamento nel quale il Papa concede l’indulgenza plenaria ai fedeli che si recano a Roma.

L’Uaar apre un sito sul quale riporta le spese per il Giubileo

Un evento importante per allestire il quale, il nuovo sito degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, riporta l’impegno di spesa iniziale pari a 2,1 miliardi di euro. Si tratta solo dell’inizio. I dati verranno aggiornati regolarmente e già si legge sul sito: ‘Quanto ci costerai?’ e ancora: ‘Le istituzioni dimenticano di investire nella vivibilità, nei servizi e nel decoro della Capitale se ne ricordano solo ogni 25 anni, strombazzando progetti faraonici che spesso – guardando ai precedenti giubilei – non vengono intrapresi’.

Critiche pesanti che vengono rivolte direttamente alla Politica per lamentare progetti dimenticati, promessi e non mantenuti e una sensibilità alle difficoltà dei romani che si risveglierebbe solo nelle grandi occasioni, proprio come nel caso del Giubileo.

Una iniziativa per ‘dare una stima dei privilegi fiscali e dei finanziamenti alla confessione cattolica’

L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha dato già vita ‘alla piattaforma I costi della Chiesa per dare una stima quanto più attendibile e accurata dei privilegi fiscali e dei finanziamenti pubblici a favore della confessione cattolica, rilancia con un osservatorio laico sulle spese che tutti i cittadini dovranno affrontare in vista dell’anno delle indulgenze cattoliche’.

Una iniziativa con la quale l’associazione di promozione sociale si propone di tutelare la democrazia, il pluralismo, l’uguaglianza tenendo in considerazione ‘il principio di pari opportunità nelle istituzioni per tutti i cittadini, senza distinzione alcuna’. E nel perseguimento di questo obiettivo, Uaar ritiene fondamentale, evidentemente, anche informare i cittadini delle spese che la città si accinge a sostenere per il Giubileo.