Caso Emanuela Orlandi: che fine hanno fatto gli amici della 15enne scomparsa 40 anni fa?

La scomparsa di Emanuela Orlandi, il 22 giugno del 1983, la 15enne scomparsa nel nulla mentre faceva ritorno a casa dopo una lezione di musica, continua a far parlare. La domanda che in questi giorni torna prepotente è: che fine hanno fatto gli amici della 15enne che, in qualche modo, hanno assistito a quanto accaduto? È stato Il Corriere della Sera a riaccendere i riflettori su coloro che erano vicini alla 15enne.

Che fine ha fatto Raffaella con cui Emanuela condivideva le lezioni di musica?

Raffaela, aveva 19 anni all’epoca dei fatti ed era una compagna di Emanuela, insieme studiavano musica. La 15enne scomparsa si confidò, all’epoca dei fatti, con l’amica in merito alla proposta di lavoro ricevuta e su altre faccende personali. E Raffaella raccontò tutto, ma da quel momento per lei iniziò un incubo a causa di pedinamenti e minacce subite da personaggi rimasti sconosciuti. Per quei fatti, la famiglia della 19enne decise di lasciare Roma, ma le persecuzioni per la ragazza sembrava non finissero mai, nonostante si fossero allontanati di Roma. La verità è che Raffaella non si riprese mai da quanto accadde a Emanuela e ora a 59 anni si trova ricoverata in una struttura psichiatrica.

Dove sono la compagna di convitto Silvia e il compagno di classe Pierluigi?

Anche Silvia, oggi 55enne, che era stata una compagna del convitto di Emanuela, aveva raccontato che la 15enne le aveva confidato che si sarebbe allontanata di casa per un po’ di tempo; ora la 55enne passa da un trattamento farmacologico a un altro. Pierluigi, amico e compagno di classe di Emanuela, è stato continuamente minacciato di morte e, in un’occasione, aveva anche telefonato in diretta a ‘Telefono giallo’ per dichiarare: ‘ Se parlo mi ammazzano’, alla fine ha scelto di andare a vivere all’estero e non sembra assolutamente propenso a riparlare della vicenda Orlandi.