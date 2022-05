Caso Fabio Palotti: l’ascensorista sarebbe morto mentre recuperava il telefono

Spuntano nuovi dettagli su quanto accaduto a Fabio Palotti, l’ascensorista 39enne che lo scorso 27 aprile ha perso tragicamente la vita in un incidente sul lavoro. Fabio è infatti rimasto schiacciato dal peso dell’ascensore sul quale stava lavorando.

Caso Fabio Palotti: la ricostruzione (non ancora ufficiale)

Emergono nuovi elementi sul caso di Fabio Palotti che permettono di far luce sulla vicenda. L’operaio sarebbe infatti morti nel tentativo di recuperare il cellulare lasciato sul tetto dell’ascensore sul quale aveva appena compiuto un intervento di manutenzione ordinaria dimenticandosi però di attivare il freno di emergenza. Dimenticanza che si è rivelata fatale. Questa ricostruzione al momento non è stata ancora confermata dalla procura, non è quindi ufficiale e non è escluso che le indagini si chiudano con una diversa ricostruzione dei fatti.

Ma c’è un elemento a sostegno di questa ricostruzione: il ritrovamento del cellulare sul lettino dell’ascensore. Infatti, dopo averlo cercato per giorni, gli inquirenti lo hanno trovato in buone condizioni in un posto dove ritengono che possa esser stato solamente poggiato; viceversa, sarebbe stato semplice trovarlo in frantumi.

Tuttavia, questa dinamica, non esclude la configurabilità di responsabilità penale per l’eventuale mancato rispetto dei protocolli per garantire la sicurezza sul lavoro.

Sospeso l’appalto alla Smae

Al momento è stato inoltre sospeso l’appalto alla Smae di Casal Monastero, presente alla Farnesina con un ufficio. Ora l’azienda dovrà pagare anche una multa in quanto l’Asl Roma 1 ha riscontrato l’assenza di alcune firme sui documenti per la formazione del personale.

Va infine detto che al momento non ci sono indagati per l’inchiesta sulla quale al momento indaga il Pubblico Ministero Antonio di Maio che indaga per omicidio colposo.