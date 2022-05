Tragedia sul lavoro a Latina: morto operaio

Sembra non esserci fine alla scia di morti sul lavoro. E negli ultimi giorni, purtroppo, tanti operai hanno perso la vita proprio così: dopo Fabio Palotti, l’ascensorista, e Antonio Stazi, il ragazzo di 29 anni morto folgorato mentre stava facendo alcuni lavori di potatura in una villa privata di Cave, in provincia di Roma, ora l’ennesima pagina di cronaca nera arriva da Latina.

Morto folgorato in via Astura a Latina

Poco dopo le 14 di oggi un operaio è morto a Latina. L’uomo, stando alla prima ricostruzione, si trovava in via Astura, a poco distanza da Borgo Sabotino, e stava lavorando alla manutenzione di un impianto fotovoltaico. L’operaio pare sia morto folgorato e ogni tentativo di salvargli la vita, con un eliambulanza atterrata per trasportarlo in ospedale, è stato vano.

Chi è l’operaio morto

La vittima è un uomo bulgaro, classe 1986, che è morto folgorato, mentre stava lavorando. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma ora spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Latina fare chiarezza. E ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente sul lavoro.