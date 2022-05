Aveva solo 29 anni l’operaio morto questa mattina a Cave, località in Provincia di Roma al confine con Valmontone. Il ragazzo stava eseguendo alcuni lavori all’interno di una villa privata quando, per cause ancora da accertare, è rimasto folgorato.

Ragazzo di 29 anni folgorato durante i lavori di potatura

Stando ai primi elementi raccolti sul posto il giovane era intento ad eseguire alcuni lavori di potatura in un fondo privato quando è venuto a contatto con i cavi dell’alta tensione dopo un taglio eseguito per errore. Pochi istanti e il 29enne è rimasto folgorato. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora indagano sull’accaduto.

Ennesimo incidente sul lavoro tra Roma e provincia

Quello di oggi è il quarto incidente sul lavoro nella zona di Roma e provincia. Il 29 aprile un uomo di 55 anni durante un lavoro di manutenzione nel deposito dei treni dello Scalo San Lorenzo, è rimasto folgorato. Fortunatamente, l’uomo non è in pericolo di vita. Due giorni prima invece, Bernardino Passacantilli, 61 anni, era morto dopo essere caduto da un’impalcatura. L’incidente sul lavoro per lui era stato fatale e non c’era stato niente da fare. L’altra vittima, si chiamava invece Fabio Palotti. Aveva solo 39anni e, precipitando nel vano dell’ascensore che stava riparando, all’interno del Ministero degli Esteri, ha perso la vita. Non si sa ancora quando, di preciso, sia accaduto l’incidente.