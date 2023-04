Casting Ciao Darwin 2023, la selezione dei concorrenti a Roma: ecco quando e come partecipare

Per il programma di Ciao Darwin, partono i casting per l’edizione del 2023. È stata infatti annunciata la data per la selezione dei concorrenti provenienti dalla zona di Roma. Di seguito, vi daremo tutti i dettagli del provino per la trasmissione di Canale 5. Per lo storico show televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, i provini si svolgeranno nella giornata del 13 Aprile 2023. Sono diverse le figure che vengono ricercate dagli autori del programma.

I casting per partecipare a Ciao Darwin

Oggi, gli autori del programma Mediaset cercano le seguenti figure da inserire all’interno della trasmissione:

Cantanti e musicisti di musica melodica italiana

Mamme Over 40

Lavoratori (mestieri usuranti)

Modelli e Modelle

Persone di fede

Tradizionalisti

Taglie forti uomo/donna

Pigri

Chi pratica occultismo-olismo-esoterismo

Ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare

Traditi in amore

Persone stravaganti e anticonformiste

…e chiunque altro voglia partecipare a “Ciao Darwin!”

Come partecipare ai provini

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete inviare una email a a.papa@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

L’occasione si rivela ghiotta, dato che si potrà partecipare al programma condotto dal duo Bonolis-Laurenti. Come sappiamo, il format di Ciao Darwin è uno dei più longevi della televisione italiana. L’esordio del programma, avvenuto su Canale 5 il 3 ottobre del 1998, fu un successone stratosferico. Infatti, in 24 anni di attività (quasi 25), la trasmissione ha tenuto incollati al televisore milioni di persone. A impreziosirlo la formula del tandem composto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che tra risate ed episodi di comicità surreale (loro marchio di fabbrica), hanno saputo creare intorno al programma anche un momento di riflessione verso il futuro della società in Italia.