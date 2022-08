«C’è un cadavere nel parco»: macabro rinvenimento a Centocelle

Macabro rinvenimento al parco di Centocelle. Proprio qui, nella mattinata di sabato 27 agosto, un uomo è stato trovato senza vita. Vani purtroppo i soccorsi, all’arrivo dei sanitari l’uomo era già deceduto. Secondo i primi accertamenti ad esser fatale per la vittima un malore.

Leggi anche: Macabra scoperta a Roma: anziana morta in casa, deceduta da almeno una settimana

Trovato cadavere nel parco di Centocelle: i fatti

Siamo in via Papiria, sono circa le 8.30 quando il corpo di un uomo, italiano di 52 anni, è stato ritrovato privo di vita all’interno del parco. A seguito del rinvenimento il 118 ha richiesto subito l’intervento della Polizia. Come anticipato, vani purtroppo i soccorsi, il 52enne era già deceduto. Secondo le prime informazioni ad esser fatale per l’uomo un malore.

I rilievi

Sul corpo della vittima non sono stati trovati segni di violenza e la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria e della Polizia Scientifica che sta svolgendo i rilievi. Presenti sul posto oltre i sanitari del 118 anche la Polizia scientifica, gli agenti del Reparto Volanti e quelli del Commissariato Prenestino.