Roma, anziano muore in casa da solo, cadavere trovato a Ferragosto: “Sentivamo la puzza dall’appartamento”

Una triste storia, l’ennesimo dramma della solitudine, arriva da Roma dove il cadavere di un anziano è stato rinvenuto proprio il giorno di Ferragosto. Mentre alcuni condomini erano intenti a trascorrere insieme ad amici e parenti la giornata di Festa con il classico pranzo, il cattivo odore che fuoriusciva dall’appartamento della vittima ha spinto i vicini ad allertare la Polizia. Dopodiché c’è stata la macabra scoperta.

Cadavere di un romano trovato in casa a Monteverde

La segnalazione è giunta alle forze dell’ordine intorno alle 15.30 di lunedì scorso da uno stabile situato in Via Raffaele Battistini, in zona Monteverde. I poliziotti però, al loro arrivo, hanno trovato la porta di casa chiusa dall’interno e per questo hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta all’interno la vittima, un uomo romano di 75 anni, è stata trovata senza vita distesa sul letto.

Dramma della solitudine a Roma

La data precisa del decesso della vittima, che viveva nella casa da solo, non è ancora stata accertata con precisione e non è da escludere che possa risalire ad alcuni giorni addietro rispetto al ritrovamento. La salma, ad ogni modo, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

