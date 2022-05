Monteverde, piromani in azione nella notte: incendiati 9 cassonetti in pochi minuti

Notte di fuoco a Roma, in zona Monteverde, dove i piromani sono nuovamente tornati in azione dopo un breve periodo di tregua. Intorno alle 4:00 infatti qualcuno – non si sa se una o più persone – ha dato fuoco, in due distinti episodi, a ben 9 cassonetti della spazzatura. L’area colpita è sempre la stessa, quella compresa tra Colli Portuensi e via Gianicolense.

Il primo incendio

La prima segnalazione è arrivata al comando provinciale dei vigili del fuoco, intervenuti in via Casimiro Manassei. I pompieri erano stati avvisati dai residenti, che avevano visto le fiamme in strada. A bruciare 3 cassonetti, che sono andati completamente distrutti. I vigili del fuoco hanno quindi richiesto l’intervento dei carabinieri, per una relazione, dal momento che l’incendio era di chiara origine dolosa.

Il secondo rogo

Mentre vigili del fuoco e carabinieri erano intenti nel primo intervento, è arrivata al NUE 112 la segnalazione di un altro incendio, stavolta in via Edoardo Maragliano. Una volta spente le fiamme del primo rogo, vigili del fuoco e militari dell’Arma si sono quindi spostati sul luogo del secondo incendio. Lì ad andare in fiamme erano stavolta altri 6 cassonetti. Per fortuna non sono state danneggiate auto o altri oggetti, né tantomeno sono rimaste ferite persone.

I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di risalire agli autori dei due incendi. Ma non sarà facile. Nella zona, infatti, non sono presenti ovunque le telecamere di videosorveglianza. Per spegnere il secondo incendio c’è voluto circa un’ora.

I precedenti

Nel febbraio scorso i piromani avevano colpito questa stessa zona. Quella volta furono danneggiate anche le auto, così come a novembre del 2020, quando i vandali diedero fuoco ai cassonetti, bruciando anche le vetture, addirittura in pieno giorno, incuranti di essere scoperti. A ottobre del 2021, invece, entrarono in azione poco prima dell’alba. Quella volta furono colpiti direttamente una serie di veicoli parcheggiati.

Foto di repertorio