Terribile incendio nella notte, evacuate oltre 50 persone da una palazzina a Roma

Terribile incendio questa notte a Roma. È successo intorno all’una. Gli abitanti del palazzo in via Luigi Rizzo 62, in zona Aurelio, si sono accorti che qualcosa non andava: l’appartamento al secondo piano stava andando completamente a fuoco. Tra il tantissimo fumo nel condominio, oltre 50 persone, hanno dovuto evacuare con urgenza. Tempestivo l’arrivo dei poliziotti e vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme impedendo ulteriori danni agli appartamenti vicini.

Incendio stanotte a Roma

All’1:20 di notte, le volanti Aurelia Montemario, sono intervenute per un incendio all’appartamento al secondo piano di una palazzina in via Luigi Rizzo 62. Le cause dell’accaduto ancora non sono del tutto chiare, si suppone che tutto sia partito dal pianerottolo. Per sicurezza, 54 persone hanno dovuto lasciare immediatamente il palazzo. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, non è successo alcun fatto grave. Per fortuna l’appartamento era disabitato, ma al momento è stato dichiarato inagibile per il fumo.