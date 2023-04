Centri commerciali aperti o chiusi a Roma a Pasqua 2023? Orari e info per domenica 9 aprile

I Centri commerciali saranno aperti o chiusi a Roma a Pasqua 2023? Come capita spesso in occasione delle festività sono in tanti a chiedersi se i negozi resteranno aperti nelle classiche giornate cerchiate “in rosso” sul calendario: la necessità di un acquisto last minute, specie in occasione di ricorrenze particolari, come Pasquetta per le celebri grigliate, o semplicemente per avere un’alternativa su cosa fare dopo i pranzi extra large. Vediamo allora cosa hanno stabilito le principali strutture commerciali a Roma e nel Lazio nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Centri Commerciali chiusi a Pasqua 2023 a Roma e nel Lazio (con pochissime eccezioni)

Spulciando sul web nei siti ufficiali e contattando direttamente la Direzione dei vari centri commerciali abbiamo constatato che, nella quasi totalità dei casi, i negozi resteranno chiusi per Pasqua 2023, ovvero nella giornata di domenica 9 aprile. Le uniche eccezioni (come alla Bufalotta ad esempio nel Dima Shopping Center) potrebbero essere rappresentate dai supermercati all’interno dei vari centri – qui la nostra guida – i quali potrebbero osservare un orario di apertura ridotto. Se invece volete visitare negozi e fare shopping allora servirà attendere lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, quando saranno molte le strutture aperte (alcune invece resteranno chiuse sia a Pasqua che a Pasquetta).

Cosa fare a Pasquetta, quali sono i centri commerciali aperti a Roma e nel Lazio lunedì 10 aprile 2023, orari

Ad ogni modo di seguito vi riportiamo l’elenco delle strutture commerciali – quelle principali – con i relativi orari sia per il giorno di Pasqua che per quello di Pasquetta. Vi ricordiamo sempre comunque di controllare direttamente contattando il punto vendita per eventuali cambiamenti. L’elenco verrà aggiornato in caso di modifiche o inserimento di nuove attività.

Orari Castel Romano Desginer Outlet Pasqua e Pasquetta 2023

Il centro rimarrà chiuso domenica mentre sarà aperto lunedì.

Porta di Roma chiuso 9 e 10 aprile 2023

Per quanto riguarda il centro commerciale Porta di Roma la struttura non aprirà né il 9 né il 10 aprile 2023. Negozi chiusi pertanto sia a Pasqua che a Pasquetta.

I Granai

Presso I Granai ci sarà il supermercato aperto ma soltanto lunedì per Pasquetta mentre il resto del centro commerciale sarà chiuso sia domenica che lunedì.

Dima Shopping Center Bufalotta aperto a Pasqua e Pasquetta

Resterà aperto a Pasqua il centro commerciale alla Bufalotta nell’omonima via al civico 548. A Pasqua il supermercato Carrefour resterà aperto con orario 8.00-21-00 lo stesso che sarà poi osservato l’indomani giorno di Pasquetta.

La Romanina chiuso a Pasqua e Pasquetta

Sabato 8 aprile il Centro sarà aperto dalle 9:30 alle 20 mentre Domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile il Centro resterà chiuso.

Roma Est

Chiuso a Pasqua, aperto invece a Pasquetta il centro commerciale Roma Est.

Cinecittà 2

Chiuso il centro e dunque tutti i negozi sia a Pasqua che a Pasquetta.

Parco da Vinci e The WoW side Center a Fiumicino Pasqua e Pasquetta

Per quanto riguarda il Da Vinci Domenica 9 Aprile (Pasqua) il centro sarà chiuso mentre Lunedì 10 Aprile (Pasquetta) sarà aperto dalle 10:00 alle 21:00. Per quanto riguarda il secondo, il nuovo The WoW side Center (ex Parco Leonardo), la struttura resterà chiusa a Pasqua mentre sarà aperta a Pasquetta.

Orari Maximo Pasqua e Pasquetta 2023, negozi aperti e chiusi

A Maximo supermercati chiusi il giorno di Pasqua, così come gli altri negozi e i ristoranti con questi ultimi tuttavia che potrebbero aprire. A Pasquetta invece l’orario osservato sarà quello dalle 8.00 alle 22.00. Centro commerciale Sedici Pini (Pomezia) chiuso a Pasqua e Pasquetta 2023.

Sedici Pini (Pomezia)

A Pomezia invece il centro commerciale Sedici Pini resterà chiuso sia nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile 2023, che in quello di Pasquetta, lunedì 10. Pertanto anche il supermercato Coop non sarà aperto al pubblico, così come i restanti negozi.

Orario Parco 51 (Pomezia) Pasqua e Pasquetta 2023

Nell’altro centro commerciale di Pomezia, Parco 51, a Pasqua negozi chiusi mentre il giorno successivo la struttura sarà regolarmente aperta.

